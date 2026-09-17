Debi Nova y Kendall Peña celebran nominación a los Latin Grammy 

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El cantante nacional, Kendall Peña, recibió este miércoles una de las noticias más importantes de su carrera: fue nominado a los Latin Grammy 2026 en la categoría mejor nuevo artista.

El cantante tico compartió el emotivo momento en redes sociales junto a su mamá y su tía, mientras que Debi Nova también consiguió una nominación en la categoría mejor álbum pop contemporáneo por su producción “Todo puede convertirse en canción”.

Peña al conocer su nominación quiso compartir con su mamá y su tía. El cantante publicó un video en sus redes sociales en el que aparece junto a su madre reaccionando a la noticia.

“Tenía un pequeño presentimiento de que esto podía pasar, no han sido meses fáciles, pero sabía que, si recibía esta noticia, quería estarla recibiendo con mi mamá y mi tía”, indicó.

“Esto es de nosotros mami, Dios sabía que tenía que estar en Costa Rica para vivir este momento juntos”, compartió en sus redes.

Dos ticos rumbo a los Latin Grammy

La nominación de Peña y la de Debi Nova hacen que Costa Rica tenga doble representación en esta edición de los premios.

Mientras Kendall aparece por primera vez en la categoría de mejor nuevo artista, Nova vuelve a figurar entre las nominadas.

La noticia llega además después de que el tico visitara recientemente Grupo Extra, donde conversó sobre sus nuevos proyectos musicales y los pasos que está dando en su carrera. El cantante compartió detalles sobre la música que prepara y las nuevas metas que tiene por delante, en una etapa que ahora suma un capítulo enorme con su nominación. La ceremonia de los Latin Grammy 2026 se realizará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.