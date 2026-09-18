Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La cantante costarricense Debi Nova se pronunció por primera vez en sus redes sociales tras conocer su nominación a los Latin Grammy 2026.

La artista nacional compite en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo por su producción “Todo Puede Convertirse En Canción“, en una edición donde Costa Rica también está representada por el joven cantante Kendall Peña, nominado a Mejor Nuevo Artista.

Foto: Redes sociales

“Todo puede convertirse en canción”

En su mensaje, la intérprete recordó las distintas etapas que atravesó durante la creación de su disco, desde la composición de las canciones hasta las sesiones de estudio y las presentaciones en vivo.

“Sigo flotando en agradecimiento (y adrenalina!!!) con la noticia de la nominación… y me puse a recordar lo que fue el proceso, desde las semillitas que fueron las canciones, el estudio, los blackouts, incendios, la música…… tantos músicos increíbles, personas maravillosas, llorar y sanar, el arte, todo morado jajaja porque así fue como me lo soñé, luego el escenario, ustedes!!! Que bendición más grande. Gracias por ser parte de este camino donde todo puede convertirse en canción”, escribió la artista. Foto: Redes sociales

¿Contra quién compite Debi Nova?

La costarricense fue nominada en la categoría Mejor Álbum Pop Contemporáneo, donde comparte candidatura con:

Pablo Alborán — KM0.

Monsieur Periné — Instrucciones Para Ser Feliz.

nic — (Enamorada).

Alejandro Sanz — ¿Y Ahora Qué +?.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2026?

La 27.ª edición de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.