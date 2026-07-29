Debi Nova, Gandhi y Malpaís compartirán escenario por primera vez

Tres de los nombres más reconocidos de la música costarricense se reunirán por primera vez en un mismo escenario.

Debi Nova, Gandhi y Malpaís encabezarán un concierto benéfico el próximo 13 de agosto en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, donde también participarán más de 150 músicos de la Orquesta SIFAIS y la banda Balance, integrada por jóvenes que iniciaron su camino artístico dentro de este proyecto.

La propuesta busca ir más allá de un espectáculo musical. El evento combinará la trayectoria de artistas consolidados con el talento de niños, jóvenes y adultos que encontraron en la música una oportunidad para desarrollar sus habilidades y construir un proyecto de vida.

Los recursos obtenidos con el concierto se destinarán a fortalecer programas de educación, arte, cultura, deporte y desarrollo comunitario que benefician a personas de distintas comunidades del país.

“Es un honor apoyar la labor de Fundación SIFAIS y ser parte de un concierto que transforma vidas. He visto de cerca el impacto de sus programas en muchachos que conocí cuando eran adolescentes y de cómo el arte y la educación les generaron oportunidades reales: ahora algunos de ellos siguen en el mundo musical acompañándome de cerca mientras que otros están coordinando las actividades en Cuevadeluz en la Carpio” expresó Luis Montalbert, vocalista de Gandhi y embajador de Fundación SIFAIS.

El espectáculo iniciará a las 7:30 p.m. y las entradas ya se encuentran disponibles en eticket.cr.