La talentosa cantante Debi Nova ofrecerá a sus seguidores una experiencia única totalmente gratuita en dos fechas especiales.

Foto: Catalina Mairena

La artista se presentará en vivo y estará firmando autógrafos para todos sus fans sin costo alguno.

La cita serán el 19 de setiembre en Multiplaza Escazú desde las 6:00 p.m. y el 27 de setiembre en Multiplaza Curridabat a partir de las 2:00 p.m.

Durante estos eventos, Debi Nova interpretará dos canciones de su más reciente álbum “Todo puede convertirse en canción”, dando una probadita del espectáculo que ofrecerá en su esperado concierto del 18 de octubre en Parque Viva.

Foto: Catalina Mairena

“Estoy muy emocionada con este nuevo encuentro, quiero saludar al público y conocerlo. Vamos a ir calentando”, compartió la artista en sus redes sociales.

Además, los asistentes podrán adquirir nuevas prendas inspiradas en este último trabajo musical y comprar entradas para no perderse el show completo de octubre.

Una cita imperdible para los amantes de la buena música y la cercanía con una de las voces más queridas del país.