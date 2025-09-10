Debi Nova regresa con todo. La cantautora costarricense nominada al Grammy y Latin Grammy anunció oficialmente las fechas de su gira internacional.

Este tour propone un recorrido por sus canciones nuevas en un formato que celebra la transformación, la vulnerabilidad y la fuerza sanadora de la música.

Más que una simple gira, es la celebración del lanzamiento de su álbum más honesto, abierto y atrevido hasta la fecha.

Este aniversario es un momento muy especial para la artista, que celebra no solo lo vivido sino también la libertad de seguir evolucionando.

La gira comenzará el 18 de octubre con un concierto en Costa Rica, y luego visitará Bogotá el 22 de octubre, Guayaquil el 23, Quito el 24, Lima el 25, Buenos Aires el 28, Montevideo el 29, Santiago de Chile el 30, para finalmente cerrar en Ciudad de México el 21 de noviembre.

“Cada concierto será una celebración del viaje que he recorrido en estos 15 años. Esta gira es mi manera de compartir ese proceso con el público, de recordarnos que la música siempre está ahí para acompañarnos”, expresó la cantante.