“Deben ser fuertes”: Hombres descuidan salud por prejuicios

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El descuido de hombres en temas de salud alerta a especialistas, principalmente por la propagación de ideas dañinas sobre el cuidado de su cuerpo.
De acuerdo con el psicólogo clínico Dagoberto Solano, la cultura patriarcal que impera en la sociedad hace creer a la población masculina que no debe mostrarse vulnerable aunque su salud requiera ayuda.
“Evitamos buscar ayuda médica porque eso podría ser considerado como algo relacionado con la debilidad, con la vulnerabilidad… Y eso riñe con ese estereotipo de hombre fuerte, invulnerable”, explicó Solano.
Esto se refleja en las principales causas de muerte en Costa Rica, recogidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2024 y publicadas en enero del año en curso.
La mayoría de ellas son padecimientos tratables o prevenibles, si se detectan en etapas tempranas.
“Esas condiciones al inicio no dan síntomas, por lo que es de evitar importancia la detección temprana para evitar complicaciones y salvar vidas. El llamado es claro, los hombres tienen que priorizar su salud y tener al menos un control anual al año”, explicó Frannia Arias, médica general.