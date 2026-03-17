“Deben ser fuertes”: Hombres descuidan salud por prejuicios

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El descuido de hombres en temas de salud alerta a especialistas, principalmente por la propagación de ideas dañinas sobre el cuidado de su cuerpo.

De acuerdo con el psicólogo clínico Dagoberto Solano, la cultura patriarcal que impera en la sociedad hace creer a la población masculina que no debe mostrarse vulnerable aunque su salud requiera ayuda.

“Evitamos buscar ayuda médica porque eso podría ser considerado como algo relacionado con la debilidad, con la vulnerabilidad… Y eso riñe con ese estereotipo de hombre fuerte, invulnerable”, explicó Solano.

Esto se refleja en las principales causas de muerte en Costa Rica, recogidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en 2024 y publicadas en enero del año en curso.

La mayoría de ellas son padecimientos tratables o prevenibles, si se detectan en etapas tempranas.