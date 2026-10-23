Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) aplicará la modalidad de tarifa prepago a los contratos de energía eléctrica que registren morosidad reincidente.

Además, advirtió que procederá con la suspensión de los servicios que continúen registrados a nombre de personas fallecidas. Ambos lineamientos obedecen a regulaciones obligatorias dictadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).

Tarifa prepago

La migración hacia el esquema prepago se implementará de forma específica en los suministros de energía que cuenten con un medidor inteligente AMI y que hayan registrado cuatro o más suspensiones por falta de pago en los últimos 12 meses.

La ESPH notificará formalmente este cambio de modalidad a los usuarios afectados mediante correo electrónico y mensaje de texto, según los datos de contacto registrados en su sistema. Esta disposición legal se fundamenta en la normativa publicada en el Alcance N.º 95 a La Gaceta N.º 92, del 25 de mayo de 2023.

Suspensión por contratos a nombre de fallecidos

En paralelo, la entidad hizo un llamado a quienes utilizan el servicio para que gestionen a la brevedad el cambio de titularidad en aquellos contratos donde la persona registrada haya fallecido. La empresa enfatizó que mantener los datos sin actualizar faculta la suspensión del suministro, en estricto cumplimiento de las directrices fijadas por el ente regulador.

Para tramitar la actualización de datos, consultar los requisitos para el cambio de titular o aclarar dudas sobre la tarifa prepago, la ESPH puso a disposición los siguientes canales directos: