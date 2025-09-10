En momentos en que la Selección de Fútbol de Costa Rica está fuera del Mundial 2026, tras empatar contra Nicaragua y Haití, es válido analizar la continuidad del técnico.

¿Toda la culpa es del entrenador? ¿Debe irse o quedarse para sacar adelante su tarea? También es necesario considerar cuánta responsabilidad recae en los futbolistas.

