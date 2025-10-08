Durante los allanamientos ejecutados este miércoles por la Policía de Control de Drogas (PCD) en conjunto con la DEA, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Unidad Especial de Apoyo, 3 personas fueron atendidas por la Cruz Roja Costarricense debido a crisis nerviosas y presión arterial alta, informó el director de la PCD, Stephen Madden.

“Se está realizando una asistencia médica preventiva, ya que una de las personas padece de presión arterial alta. Como manera preventiva estamos haciendo uso de la Cruz Roja para que nos apoyen y den la atención debida”, explicó Madden.

Allanamiento realizado este miércoles. Foto: Wilbert Hernández.

El director añadió que este tipo de acompañamiento es una práctica habitual en los operativos para atender a personas que puedan verse afectadas durante los allanamientos.

Allanamiento realizado este miércoles. Foto: Wilbert Hernández.

Los allanamientos

El amplio operativo se desarrolla en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico para desarticular una organización criminal dedicada al tráfico a gran escala de cocaína.

A esta estructura ya se le habían decomisado 373 kilos de droga el año pasado, además de estar vinculada con otro caso en el que se incautó más de media tonelada de cocaína en Limón en 2023.

Entre los detenidos figura el supuesto líder de la agrupación, de apellido Sequeira, quien ya había sido arrestado por causas similares meses atrás.