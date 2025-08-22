Jonathan Álvarez, tercer costarricense extraditable, trabajaba con “Manuel”, “Fantasma” y “Lexus” como socios, según se detalla en el expediente de extradición.

El expediente detalla que el tico, alias ‘Gato’ tenía como socios a ‘Manuel’, ‘Fantasma’ y ‘Lexus’, con quienes tenía un “emprendimiento de cocaína que involucró aproximadamente entre 300 y 400 kilogramos” en 2016.

Estos sujetos movían la droga hacia Guatemala, según se detalla en el expediente acusatorio con informaciones de un testigo colaborador de la Oficina de Control de Drogas (DEA).

Debido a las transacciones, estos sujetos habrían obtenido ganancias de hasta $1.5 millones, según se detalla en el documento.

Álvarez se reunió con la DEA esta semana. Fotografía: Catalina Mairena.

Los roles

‘Gato’, ‘Fantasma’ y ‘Lexus’ entregaban la droga a ‘Manuel’ en Costa Rica.

‘Manuel’ y sus socios transportaban la droga hacia Guatemala.

‘Manuel’ también era el responsable de transportar el pago en efectivo por la cocaína de regreso a ‘Gato’.

Los socios de ‘Gato’ dichos pagos correspondían a un total de aproximadamente $1.5 millones.

Estas transacciones habrían ocurrido en setiembre de 2016, según detalla el expediente.

Álvarez es vinculado con una organización internacional de tráfico de drogas con operaciones en Colombia, México, Panamá, Costa Rica y otros países de la región.