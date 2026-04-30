DEA, Fiscalía, ICD y PCD realizan operativo en APM Terminals

Las autoridades nacionales e internacionales ejecutan este jueves un operativo de carácter preventivo en la terminal portuaria de contenedores de APM Terminals, en Moín, Limón, una acción conjunta orientada a reforzar la lucha contra el narcotráfico y el control de sustancias químicas,.

La intervención la realizan la Policía de Control de Drogas, la Unidad Especial de Apoyo, Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la Unidad de Inteligencia Policial, el Organismo de Investigación Judicial, el Instituto Costarricense sobre Drogas, el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El operativo en APM Terminals se centra en el análisis y perfilamiento de información relacionada con importaciones y exportaciones de sustancias químicas controladas, utilizadas frecuentemente como precursores para la fabricación de drogas ilícitas. Estas acciones permiten identificar posibles desvíos o usos indebidos de estos compuestos dentro de las cadenas logísticas internacionales.

“El control de los precursores químicos es una de las líneas más estratégicas en la lucha contra el narcotráfico. Sin estas sustancias, no es posible producir drogas a gran escala. Hoy estamos reaccionando ante el tráfico de drogas y también anticipándonos a su origen, porque atacar la cadena desde los insumos es una forma más efectiva de debilitar a las estructuras criminales”, destacó el fiscal general, Carlo Díaz.

Además del enfoque en precursores, las autoridades mantienen vigilancia activa sobre posibles movimientos de droga a través de la terminal portuaria, considerada un punto estratégico para el comercio internacional y, al mismo tiempo, vulnerable a la acción del crimen organizado.