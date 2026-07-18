DEA expone cómo “Macho Coca” coordinaba el traslado de cocaína

La acusación presentada por las autoridades de Estados Unidos contra Gilbert Bell Fernández, alias “Macho Coca”, detalla la forma en que, presuntamente, coordinaba el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos mediante una red de logística, contactos y transporte marítimo.

El resumen de pruebas, elaborado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), señala que Bell Fernández fue identificado como el presunto líder de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína que operó entre marzo de 2022 y agosto de 2023.

Como parte de la investigación, dos fuentes confidenciales que actuaban bajo la dirección de la DEA se hicieron pasar por integrantes de una organización interesada en adquirir grandes cargamentos de cocaína para distribuirlos en Nueva York y otros destinos de Estados Unidos.

Según el expediente, durante una reunión celebrada en Costa Rica en junio de 2022, Bell Fernández explicó que tenía la capacidad de obtener cocaína en Colombia y trasladarla “allá arriba”, expresión que los investigadores interpretaron como una referencia a territorio estadounidense.

Asimismo, indicó que podía organizar toda la logística para recibir la droga en Costa Rica, almacenarla de forma segura y posteriormente enviarla hacia su destino final.

La acusación también señala que Bell Fernández afirmó contar con embarcaciones para transportar cargamentos de varias toneladas de cocaína y que disponía de una red de contactos, incluidos presuntos oficiales militares corruptos en Honduras, quienes, según su relato, facilitaban el paso de los cargamentos.

No obstante, manifestó que prefería evitar el uso de puertos debido al aumento de los controles policiales.

En ese contexto, comentó que anteriormente había perdido dos cargamentos de cocaína tras decomisos realizados por las autoridades: uno de aproximadamente 1.260 kilogramos, del cual aseguró que una parte le pertenecía, y otro de cerca de 600 kilogramos que, según dijo, también era de su organización.

Durante las conversaciones, Bell Fernández también afirmó que la estructura tenía acceso a cocaína con una pureza de entre el 90 % y el 95 %, y aceptó suministrar una muestra de un kilogramo para concretar futuras negociaciones.

De acuerdo con el expediente, esa muestra fue entregada en febrero de 2023 a una de las fuentes confidenciales a cambio de aproximadamente $6 mil.

La investigación culminó con una reunión celebrada en agosto de 2023, grabada en audio y video por la DEA, en la que Bell Fernández habría negociado el suministro de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína con destino a Nueva York y acordó reunirse posteriormente en Panamá para recibir el dinero de la transacción.

Estas conversaciones forman parte de las principales pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para sustentar la solicitud de extradición contra Bell Fernández.

Los hechos descritos corresponden a la acusación de las autoridades estadounidenses y forman parte del proceso judicial que se sigue en su contra.

Presentado como “El Padre”

“Macho Coca” fue presentado ante un agente infiltrado de la Administración para el Control de Drogas (DEA) el cual era conocido como “El Padre”.

La conexión entre ambos se habría dado ya que esta persona fue presentada como líder de la organización OTD ante el extraditado luego de varias conversaciones que tuvo con miembros de dicha red criminal. Así consta en una declaración jurada de un fiscal estadounidense, donde se dan detalles de la investigación en contra de Bell Fernández.

De acuerdo con el documento, en las semanas siguientes el agente especial de la DEA habló en varias ocasiones. con “Macho Coca”.

Esto con la intención de negociar los términos de una “asociación”. de distribución.