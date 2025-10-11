El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, confirmó que como parte de la negociación que estaban ofreciendo al exmagistrado Celso Gamboa, se proponía conversar con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Díaz llegó de manera sorpresiva a los Tribunales de Justicia de San José, donde se llevaba un juicio contra Gamboa por el presunto uso de documento falso.

El espacio fue utilizado por el Ministerio Público para conversar con la defensa del extraditable y negociar que se agilice su salida hacia Estados Unidos para hacer frente a las acusaciones de tráfico internacional de drogas.

“La idea era realizar un tipo de coordinación para ver si se puede agilizar la extradición de don Celso, dentro de las posibilidades que el sistema jurídico nos permita agilizar los procesos pendientes en noviembre y diciembre”, dijo.

Las medidas alternas para dinamizar estos procesos judiciales solo podrían darse si Gamboa acepta los términos impuestos por la Fiscalía: “Está anuente a iniciar conversaciones”.

La extradición voluntaria y temporal de Gamboa fueron también analizadas durante la cita donde también estuvo presente el extraditable.

Carlo Díaz llegó hasta los tribunales de San José.



“La extradición temporal se da cuando existen procesos que ya finalizaron con condenas, eventualmente, y el gobierno costarricense acepta que la persona sea entregada y el gobierno norteamericano se compromete a tenerlo de manera provisional y devolverlo a Costa Rica para que termine de cumplir la sanción que eventualmente se le imponga aquí”, explicó.

Negociar con la DEA

Cómo parte de estas negociaciones y para incentivar que Gamboa acepte el ofrecimiento, podría conversar algún tipo de beneficio con la DEA.

Estas negociaciones con las autoridades estadounidenses serían en paralelo con las del Ministerio Público, según Díaz.

“La idea es tener otro acercamiento donde también esté la DEA y que ellos puedan de alguna manera exponerle algún tipo de ofrecimiento que le gire un beneficio”, afirmó.

En estos las autoridades antidrogas buscan obtener información de otros casos e investigaciones para negociar un rebajo de una posible pena en suelo norteamericano.

“Yo no represento a la DEA, pero si hemos estado en conversaciones, tienen una buena relación con la Fiscalía y los extraditables son objetivos de alto valor para los estadounidenses”, explicó.

Apelación en curso

Este 10 de octubre vencía el plazo de apelación de tres días que tenía la defensa de Gamboa para apelar la resolución de un juez que avaló la solicitud de extradición.

En medio de las reuniones con el Fiscal General y el juicio de Gamboa, los defensores del extraditable confirmaron a Diario Extra que la apelación sí fue presentada.

Ahora será un tribunal de apelación el que valore si acepta o rechaza el recurso y para ello tiene un plazo de 15 días.