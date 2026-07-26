Mientras miles de personas avanzan hacia la Basílica de los Ángeles, un grupo de seis romeros salió el sábado a las 8:00 de la mañana desde Zarcero, decidido a cumplir una tradición que mantienen desde hace cinco años consecutivos.

Algunos de los peregrinos también se incorporaron desde Naranjo para emprender el recorrido con un mismo propósito: llegar a Cartago aproximadamente a la misma hora del día siguiente, tal y como lo han hecho en años anteriores.

La caminata forma parte de las miles de historias que acompañan la Romería 2026, donde familias, amigos y grupos organizados recorren largas distancias impulsados por la fe y la devoción a la Virgen de los Ángeles.

Las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad y atención médica en distintos puntos de la ruta para acompañar a los peregrinos durante el recorrido y atender cualquier eventualidad.