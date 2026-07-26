De Zarcero a Cartago: 6 romeros mantienen viva una tradición de 5 años

La caminata forma parte de las miles de historias que acompañan la Romería 2026

Mientras miles de personas avanzan hacia la Basílica de los Ángeles, un grupo de seis romeros salió el sábado a las 8:00 de la mañana desde Zarcero, decidido a cumplir una tradición que mantienen desde hace cinco años consecutivos.

Algunos de los peregrinos también se incorporaron desde Naranjo para emprender el recorrido con un mismo propósito: llegar a Cartago aproximadamente a la misma hora del día siguiente, tal y como lo han hecho en años anteriores.

La caminata forma parte de las miles de historias que acompañan la Romería 2026, donde familias, amigos y grupos organizados recorren largas distancias impulsados por la fe y la devoción a la Virgen de los Ángeles.

Las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad y atención médica en distintos puntos de la ruta para acompañar a los peregrinos durante el recorrido y atender cualquier eventualidad.