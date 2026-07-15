“De repente se tiró todo a la basura”

La desaparición de Municipal Liberia de la Primera División puso fin a un proyecto que venía dando resultados.

Uno de los principales afectados fue el técnico José Saturnino Cardozo, quien había hecho un gran trabajo antes de la revocatoria de la licencia. En entrevista exclusiva con Grupo Extra, el estratega habló sobre ese difícil momento y su futuro como entrenador.

¿Cómo han sido estos días?

-Triste porque no lo esperábamos, veníamos haciendo un buen trabajo. Habíamos clasificado a dos semifinales consecutivas, y de repente se tira todo a la basura el trabajo que hicimos más de un año.

Lo que pasó no dependía de nosotros mismos. Uno nunca se imagina que puede desaparecer un equipo, primera vez que me pasa.

¿Qué le depara el futuro?

-Después del Mundial, la otra semana, regreso a México a estar con la familia y descansar un rato.

En el fútbol uno no sabe qué puede pasar, vamos a ir a esperar una oportunidad.

¿Ha recibido ofertas?

-No. Como estoy comentando el Mundial, también me meto mucho en esto. La prioridad que tengo es terminar y después ver el futuro. No me gusta tomar decisiones apresuradas, así que veremos si hay ofertas más adelante, analizarlas y tratar de tomar la mejor decisión.

¿Lo buscó la Liga en su momento?

-Directamente no. Tengo entendido que en algún momento hablaron con mi representante, pero quedó ahí. Estaba muy enfocado en Liberia, estábamos a punto de clasificar y cuando lo hicimos, era irresponsable pensar en otro equipo que en ese momento no era para analizarlo o ver ofertas. También ellos tomaron la decisión de traer a otro entrenador seguramente analizando qué necesita el equipo.

¿Cómo se le convence para ir a un equipo?

-El proyecto puede estar interesante, pero a mí me gusta tener el poder de tomar decisiones, de ver jugadores, de saber que en el plantel uno está en el día a día y que al final el que tiene que tomar decisiones es el entrenador.

¿Qué le pareció el fútbol tico?

-Me gustó mucho. Hay mucho talento, puedo decir que estuve en Liberia viendo a varios jóvenes. Esta liga tiene mucho talento, en el club teníamos muchísimos jugadores que saben jugar al fútbol y veo que también en otros clubes. Tenemos que fortalecer al jugador y formarlo bien para que esté apto para competir en un fútbol de alto nivel. También de repente educar al jugador como tiene que ser, que la disciplina es muy importante.