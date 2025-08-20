De ver batallas de freestyle junto a su hermano a tirarse él mismo a la calle a rapear y participar en diferentes concursos.

Así comenzó el sueño musical del joven alajuelense Joel David Rojas Carvajal, conocido artísticamente como JOI, quien a sus apenas 18 años se prepara para abrir el concierto del reconocido cantante Paulo Londra en Costa Rica este próximo 23 de agosto.

Su historia comenzó cuando tenía tan solo 12 años, y fue su hermano quien lo motivó a dar el primer paso en el mundo del rap.

Con el tiempo, JOI no solo se lanzó a competir en batallas, sino que también empezó a escribir y producir sus propios temas.

“Cuando hice mi primera canción a los 13 años me enamoré de todo el proceso y ahora sigo esa misma línea del rap y el boom bap que de hecho practico con mi hermano diariamente para mejorar”, compartió.

Incluso Londra ha sido uno de sus artistas referentes en el proceso artístico y ahora estar como telonero significa un momento muy especial en su carrera.

“Esto es un sueño cumplido porque él hizo que me enamorara de la música, de hecho, ya tengo mi repertorio planeado y espero poder sorprender a los asistentes porque este logro es de todos”, recalcó.

JOI confesó que su familia no pudo contener la emoción al enterarse de la noticia, y que el apoyo ha sido abrumador.