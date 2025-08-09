La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) realiza trabajos de intervención y de limpieza en los canales fluviales que conectan Barra de Tortuguero con Barra de Colorado.

En especial en el sector de Penitencia, la cual es una zona primordial para la conectividad de las comunidades.

Los trabajos se realizan utilizando machetes para cortar áreas de zacate acuático que obstruyen el paso, estas se amarran a las embarcaciones para ser haladas y liberando espacio, lo que facilita la navegación segura de botes, lanchas de transporte, turismo y servicios comunitarios.

A través de estas labores se pretende recuperar la navegabilidad de los canales, mejorar el acceso a servicios básicos y fortalecer la actividad económica local, ya que para algunas comunidades el transporte acuático es la principal vía de comunicación.