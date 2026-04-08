¿De qué se arrepiente Rodrigo Chaves a un mes de dejar el Gobierno?

En un mes exacto a esta misma hora, Costa Rica será gobernada por una mujer y el ahora presidente Rodrigo Chaves llegará a engrosar la lista de exjerarcas.

Sin embargo, en retrospectiva de estos cuatro años, el mandatario confesó a Diario Extra que se arrepentía de unos temas puntuales que marcaron su gestión.

“Normalmente no me arremetiendo de las cosas que hago, pero sí de las cosas que no hice, me arrepiento no haber tomado la decisión de socollonear el bote antes, de perder el tiempo en reuniones de tecito con galletas”, aseguró Chaves.



Entre otros momentos puntuales que mencionó el presidente, está el nombramiento del exministro Luis Amador, así como de querer iniciar su gestión siendo diplomático y de buscar tener respeto por “la tradición política”.