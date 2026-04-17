

Los árboles son utilizados como espacio de juego por niños y adultos.

Pasar del verde del césped y los árboles al gris del cemento; esto es lo que pretende una millonaria inversión de la Municipalidad de San José para el Parque El Bosque, en San Francisco de Dos Ríos, pese a la oposición de vecinos de la comunidad.

Según consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el gobierno local de la capital habría adjudicado una contratación de poco más de ¢264 millones para realizar el diseño y construcción de un parque temático con baños públicos y planché para food trucks en la zona verde del distrito.

En el documento subido por la municipalidad se detalla la construcción de “un espacio para la colocación de food trucks”, así como “toldos de lona con estructuras metálicas para la convivencia social, el encuentro familiar y el disfrute del entorno natural, y con un mobiliario urbano de que podrán ser cubos de concreto para facilitar el descanso y el consumo de alimentos”.

Además, la contratación contempla un gasto de ¢2.5 millones de un “proceso de validación con la comunidad y grupos de interés”, esto debido a que se identifica la posibilidad de una “pérdida de oportunidades de desarrollo social y comunitario, especialmente para niños, personas adultas mayores y otros grupos socioculturales que requieren de una infraestructura de orden cultural, social, recreativo y de integración” y un “desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia, contrariando los objetivos municipales de bienestar, inclusión social y salud pública”.

Sin embargo, según comentaron los vecinos del parque a Grupo Extra, este proceso de consulta nunca se dio, pese a que la adjudicación aparece en firme dentro del Sicop, lo que preocupa a la comunidad de San Francisco.

“Ellos hacen una consulta en Facebook, donde dicen que quieren construir en él cosas de cemento, convertirlo en un área de comercio sin embargo nuestros vecinos y nosotros no manejamos redes sociales y algunas personas ni siquiera saben manejar esas cosas porque este barrio es en mayoría de adultos mayores”, relató Lady Quesada, vecina de la zona desde hace 42 años.

Para Quesada, el principal riesgo que representa esta modificación es que actualmente El Bosque es un sitio de recreo para los habitantes del barrio, y con el desarrollo de una zona comercial podría suceder como en el Parque Okayama, ubicado en las cercanías.

“La gente no duerme, y con lágrimas en los ojos han tenido que vender sus casas e irse porque ya no aguantan más los problemas de seguridad y ruido en madrugada, todos relacionados a ser un área de comercio”, destacó.

Dentro del proyecto, y según se constata en los planos de construcción, se contemplan seis estaciones de calistenia para fomentar el deporte; medida calificada como ridícula por los propios deportistas de la zona.

“Que se hagan seis zonas de calistenia, inclusive a mí que soy deportista, me parece un poco exorbitado; lo que yo planteo es tal vez que se complemente y se renueve lo que ya hay, no invadir más espacio, no talar más árboles porque eso así tal cual está ahorita debería respetarse”, relató Manuel Fallas, visitante del parque. Más allá de la infraestructura deportiva, para Fallas la seguridad debería ser el principal objetivo de la municipalidad.

“Aquí ha habido asaltos en la noche, yo vengo aquí a entrenar inclusive hasta las 11 de la noche, y he sido testigo de que hay comportamientos anómalos que inclusive a uno como deportista lo comprometen muchísimo a nivel psicológico, en riesgo social y demás”, agregó.

La principal molestia de los vecinos fue la falta de participación en el proceso de adjudicación para las obras del parque, ya que no se consideraron las necesidades de estos para el diseño. “No entendemos por qué este parque, siendo un pulmón verde para todos lo que es el cantón central de San José, quisieran convertirlo en una zona comercial. Ahora bien, el cartel ya fue adjudicado, y la Ley de Contratación establece que únicamente un porcentaje del contrato es lo que se puede modificar. La pregunta que le hacemos a la autoridad municipal es ¿Cómo y bajo qué parámetro jurídico va a modificar ya el cartel que está adjudicado?”, relató Óscar Bonilla, vocero de la comunidad.

Las dudas sobre la imposibilidad de modificación fueron compartidas por diversos regidores del Concejo Municipal, quienes rechazaron que el procedimiento se haya realizado sin consulta por parte de la Alcaldía de San José.

“Yo creo que lo que tiene que hacer ahora la administración es conversar con la empresa que contrató y decirles que la gente no quiere esto, que busquen la forma de que se haga lo que la gente quiere; va a estar difícil porque ya se contrató un tipo de diseño, y habría que ver si la empresa sí está dispuesta a modificarlo”, relató Brandon Guadamuz, del Frente Amplio. Por su parte, la regidora independiente Yorleny Córdoba fustigó a la administración pues, a su parecer, la falta de consulta a la ciudadanía se ha vuelto una práctica recurrente.

“¿Qué refleja esto? Que Diego Miranda (alcalde de San José) no tiene interés en la participación pasión ciudadana en la toma de decisiones. Diego solamente quiere escuchar sus propios intereses y criterios y así no se construye una ciudad”, relató Córdoba.

Tras la consulta de Grupo Extra, la Municipalidad de San José aseguró que si bien la obra ya estaba adjudicada, esta si pasaría por un proceso de consulta con la comunidad. “La Municipalidad se encuentra desarrollando la remodelación a través de la metodología diseño y construcción, que permite escuchar a la ciudadanía y considerar sus necesidades para definir un anteproyecto, unos planos constructivos y una construcción acorde a estas necesidades”, aseguró Jordan Vargas, vocero de la Alcaldía.

Ante la problemática señalada, el gobierno local convocó a una reunión con los vecinos para el próximo 22 de abril en el salón comunal de San Francisco.

Lady Quesada Vecina San Francisco “Queremos más árboles, queremos que arreglen el problema que hay de empozamiento del agua, queremos que nos pongan unas luces bien bonitas y que haya más seguridad, que los jóvenes y niños tengan a donde salir”.

Manuel Fallas Vecino San Francisco “Se estructuró mal porque la consulta pública se hizo después. Yo pensaría que es prioritario el tema de la iluminación sin lugar a duda, la seguridad no es negociable y renovar algunas zonas porque el espacio no es apto para la práctica”.

Óscar Bonilla Vecino San Francisco “Lo que va a tener que hacer la municipalidad es indemnizar a la empresa producto del error de no consultar a los vecinos previamente y posteriormente sacar otra nueva licitación, se van a atrasar y aparte se va a perder dinero”.

Brandon Guadamuz Regidor Frente Amplio “No hubo una consulta previa y la administración tomó una decisión de un diseño de parque desde un escritorio, lo planteó sin tomar en cuenta ninguna necesidad ni consulta a los vecinos y se dieron cuenta que lo que plantearon”.