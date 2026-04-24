¡De nuevo! Estudiantes bloquean importantes vías en San Pedro

Los estudiantes de diversas universidades públicas cerraron de nuevo el paso por la Rotonda de la Fuente de la Hispanidad, así como la vía principal de San Pedro (sentido San Pedro – San José) este viernes a eso de las 5:00 de la tarde.

El grupo de estudiantes salió desde las instalaciones de la Universidad de Costa Rica y marchó hasta la rotonda, donde se concentran en este momento.

Los estudiantes marchan en contra del 0% del FEES que pretende aumentar el Gobierno 2027.

Caos vial:

El movimiento genera un fuerte congestionamiento vial en las zonas aledañas a la Fuente de la Hispanidad, así como en otros sitios cercanos a la capital.