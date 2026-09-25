Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

En un operativo contra el tráfico local de estupefacientes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), adscritos a la Sección Penal Juvenil de San José, ejecutaron tres allanamientos simultáneos en el cantón de Tibás. Las acciones policiales permitieron neutralizar un punto de venta de drogas que operaba en las inmediaciones de un parque público de la localidad.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades judiciales lograron la captura de tres hombres identificados con los apellidos Alfaro, de 18 años; Acosta, de 19; y Salmerón, de 20 años. Todos figuran como sospechosos del delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos bajo la modalidad de comercialización y distribución de sustancias ilícitas.

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

Las pesquisas en torno a este caso dieron inicio a finales del mes de julio, tras el ingreso de una serie de informaciones confidenciales. Los reportes señalaban que uno de los involucrados se dedicaba activamente a la venta de estupefacientes en la vía pública.

En el momento en que se interpusieron las denuncias, el principal sospechoso aún no alcanzaba la mayoría de edad. Por esta razón, el caso fue asumido por la Sección Penal Juvenil del OIJ. Mediante vigilancias y seguimientos de campo, los agentes determinaron la efectividad de las actividades ilícitas y lograron vincular a los otros dos implicados.

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

De acuerdo con el informe oficial, el primer sujeto fungía como proveedor principal dentro del grupo, suministrando los cargamentos de droga a los otros dos jóvenes para expandir el alcance de la red en la comunidad. La estructura utilizaba las áreas recreativas y parques del sector para concretar las transacciones a transeúntes y clientes locales.

Los registros a las tres viviendas intervenidas contaron con la dirección funcional del Ministerio Público. Durante las inspecciones, los oficiales incautaron pruebas clave para el expediente judicial, entre las que destacan dosis preparadas de marihuana, dinero en efectivo presuntamente derivado de las ventas, instrumentos utilizados para la dosificación del producto y diversos dispositivos electrónicos.

Allanamientos. Foto: Randall Sandoval.

Los tres aprehendidos fueron trasladados con el informe correspondiente ante el Ministerio Público, donde quedarán a la espera de que se determine su situación jurídica y las eventuales medidas cautelares en su contra.