Rescate Wildlife Rescue Center, considerado el centro de rescate de fauna silvestre más grande de Centroamérica, juega un rol fundamental en la protección de la biodiversidad en Costa Rica.

Fundado en 1989, se ha consolidado como un referente en conservación en América Latina.

Cada año, más de 3.000 animales silvestres son rescatados por diversas razones, siendo el tráfico ilegal la causa principal (45%), seguido por la extracción de su hábitat natural (23%), lesiones (16%) y abandono al nacer (5%).

Gracias a su arduo trabajo de rehabilitación, el centro logra liberar a más de 1.600 individuos anualmente de regreso a su entorno natural.

Cuenta con el único hospital de fauna silvestre del país, un programa de reproducción de especies amenazadas y más de 800 hectáreas de reservas privadas que sirven para liberación y reforestación.

Recientemente, demostró su capacidad al recibir y brindar atención especializada a más de 190 animales provenientes de zoológicos estatales cerrados en 2024, ofreciéndoles una segunda oportunidad de vida.

Nueva alianza estratégica y sus beneficios

Consciente de la importancia de sumar esfuerzos ante los desafíos de conservación, Repuestos La Guaca anunció una alianza estratégica con Rescate Wildlife Rescue Center.

Esta colaboración se enmarca en el programa de responsabilidad social “Dejando Huella” de Repuestos La Guaca, buscando generar un impacto positivo y trascender el ámbito empresarial.

“Con esta alianza contribuiremos con recursos e impulsaremos la participación de colaboradores, clientes y la comunidad en actividades de sensibilización y voluntariado. Además, esta iniciativa tiene un valor muy especial para nosotros, ya que nuestro nombre representa a la Lapa Roja, símbolo con el que sentimos una afinidad única y que nos inspira a redoblar nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad nacional”, destacó Marcia Fallas, Gerente de Sostenibilidad de Repuestos La Guaca.

Esta alianza traerá consigo múltiples beneficios:

Fortalecimiento de los programas de conservación, rehabilitación y educación ambiental.

Mejora del equipamiento médico para los animales rescatados y una atención más especializada en casos de emergencia.

Expansión de los programas educativos que cada año llegan a miles de estudiantes, inspirando a nuevas generaciones.

Ampliación de la capacidad de rescate y atención, así como el fortalecimiento del hospital de fauna.

Desarrollo de proyectos de reproducción de especies en peligro de extinción.

La iniciativa busca impulsar la participación de colaboradores, clientes y la comunidad en actividades de sensibilización y voluntariado, motivando a otras empresas y a la sociedad a sumarse activamente a las acciones de conservación.

Ambas partes enfatizan que proteger la fauna silvestre es proteger nuestro futuro, ya que cada especie cumple un papel vital en los ecosistemas.

“El papel de los aliados privados resulta fundamental para la sostenibilidad del centro, que se financia principalmente a través de entradas al Santuario, donaciones y programas de patrocinio (…) Queremos recordar que los animales silvestres no son mascotas. Cada especie cumple un papel vital en los ecosistemas y al mantenerlos en libertad aseguramos el equilibrio natural del que todos dependemos. Proteger la fauna silvestre es proteger nuestro futuro”, Amy Van Esch, gerente de comunicaciones y publicidad de Rescate Wildlife Rescue Center.