Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Con la consigna de revalidar el título de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica, el equipo Manza Té La Selva No Varix presentó a sus pedalistas, en donde destaca la participación de la colombiana Camila Valbuena.

La suramericana se coronó el año anterior y en este 2026 espera revalidar el cetro con un grupo joven, pero con deseos de hacer historia en el ciclismo nacional.

Foto: Jorge Castillo.

El entrenador, Luis Segura, manifestó que las ciclistas han combinado los entrenamientos con sus trabajos o estudios, mostrando así la disciplina y amor por el deporte.

“La preparación ha sido intensa y hemos acomodado los horarios porque alguna estudian o trabajan, pero eso dice mucho del compromiso de estas deportistas que quieren trascender”, indicó.

Foto: Jorge Castillo

“Muchas estudiamos o trabajamos, así que estamos acá porque nos apasiona el ciclismo. Hemos demostrado mucho compromiso con el equipo y así queremos seguir”, comentó Naomy Vargas, quien ya culminó sus estudios en Mecánica Dental.

Valbuena se incorporará en los próximos días al equipo para entrar de lleno en los preparativos finales a esta competencia que iniciará el 30 de setiembre y se extenderá hasta el 4 de octubre.

Foto: Jorge Castillo.

Desde la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) manifestaron tener altas expectativas para esta edición que será la #24 en la historia y con la cual esperan acercar al público a este deporte.

“Estamos muy felices de llegar a 6 provincias en esta edición, así vamos llevando el ciclismo a todas las comunidades, buscamos esa cercanía con las personas de tal forma que se enamoren del ciclismo, tanto para que lo vean como para que lo puedan practicar en algún momento”, aseguró.

Las etapas de esta competencia se distribuyen de la siguiente manera: