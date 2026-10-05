De la oscuridad a la esperanza: así va el año de la Tricolor

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Pasaron 353 días para que la Selección de Costa Rica volviera a ganar partidos. Sin embargo, durante ese periodo se pasaron por momentos muy complicados.
Hubo que esperar a octubre para ver los primeros triunfos del 2026, pero para llegar a esto, los tropiezos fueron bastantes.
Desde una dolorosa eliminación mundialista a finales del año pasado, donde solo se ganó 1 partido de 6 en la última fase.
Fue el 21 de enero cuando Ronald González llegó como Director de Selecciones para tratar de darle un nuevo rumbo a la Tricolor. En su gestión, trajo al técnico Fernando Batista para iniciar un nuevo rumbo.
Ese camino inició con un empate contra Jordania y una derrota escandalosa de 5-0 contra Irán.
Derrotas en la propia Concacaf tras los duelos ante Curazao y Haití, así como problemas con Keylor Navas y Juan Pablo Vargas, terminó el ciclo del “Bocha”.
Con esto, hubo un quiebre con la afición y parecía que no había retorno… hasta que aparecieron Bryan Ruiz y Wilmer López.
Tomaron la responsabilidad de salvar el honor de la selección y aun con las dudas del director de selecciones Ronald González.
A pesar del poco tiempo, lograron lo que muy pocos pensaban. Un triunfo ante Nicaragua, una nueva idea de juego y la apuesta por jugadores de su conocimiento, le permitió dar un nuevo aire a la “Sele”, al punto de ver casi lleno el estadio Ricardo Saprissa.
Ahora, será la Federación Costarricense de Fútbol la que deberá decidir si Bryan es el ideal para ser oficialmente el técnico o buscan otras alternativas.