No hay semana que no hablemos de él, que no llame la atención y que no abombe las redes el delantero estrella del New York City Adrián Alonso Martínez.

Esta vez participó con su equipo ante el León de México, por la Leagues Cup. El costarricense celebró al minuto 7 con el primer tanto del cotejo, pero su compañero argentino Agustín Ojeda puso el segundo al minuto 32’, a pase del tico que también pone a sus compañeros de cara a gol.

El costarricense es cliente frecuente de los arcos enemigos, pues siempre está fino y con mucho aire corre, para irrumpir en el área rival. El próximo choque por este certamen será el martes 5 de agosto, a las 5:30 de la tarde, ante el equipo mexicano Toluca.