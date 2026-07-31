“De la explotación a la esperanza”: La historia de una sobreviviente

Una mujer costarricense, quien solicitó mantener su nombre en el anonimato, narró los difíciles momentos que vivió como víctima de trata de personas.

Durante gran parte de su vida, el miedo, la violencia y la explotación marcaron su camino. Sin embargo, detrás de cada una de esas experiencias dolorosas también se fue construyendo una fuerza extraordinaria que hoy le permite compartir su historia como sobreviviente de trata de personas.

Su infancia estuvo caracterizada por la separación de su familia y por una crianza marcada por el maltrato físico y emocional. Cuando apenas era una niña, asumió responsabilidades de adulta en un hogar donde los errores se castigaban con violencia. Mientras crecía, las preguntas sobre su origen y sobre el paradero de su madre se convirtieron en una constante que la acompañó durante años.

La búsqueda de respuestas la llevó a enfrentar nuevas formas de vulneración. A lo largo de su juventud sufrió abusos, manipulación, amenazas y situaciones que la colocaron en condiciones de extrema vulnerabilidad. La explotación pasó a formar parte de su realidad, privándola de oportunidades, de protección y de la posibilidad de vivir una vida libre de violencia.

Con el paso del tiempo fue víctima de diversas formas de trata y explotación. También enfrentó secuestros, agresiones y constantes amenazas que buscaban mantenerla bajo control. En medio de estas circunstancias nacieron sus hijos, quienes se convirtieron en el principal motivo para resistir y seguir adelante, aun en los momentos más difíciles.

La violencia no terminó con la maternidad. Los abusos físicos, psicológicos y económicos continuaron por varios años. En varias ocasiones se vio obligada a trabajar bajo condiciones inhumanas, incluso durante sus embarazos y en períodos de recuperación médica. A pesar de ello, nunca dejó de luchar por el bienestar de sus hijos.

Uno de los momentos más dolorosos de su vida ocurrió cuando fue separada de ellos. Impedida de verlos y con escasos recursos para sobrevivir, enfrentó situaciones de extrema precariedad. Sin embargo, lejos de rendirse, mantuvo firme su decisión de recuperarlos y reconstruir su vida.

El punto de inflexión llegó cuando encontró apoyo en la organización Rahab, dedicada a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Allí recibió atención integral, apoyo emocional, acompañamiento profesional y la oportunidad de iniciar un proceso de recuperación. Por primera vez encontró un espacio seguro donde pudo ser escuchada, comprendida y respaldada.

Gracias a ese acompañamiento, logró salir de los entornos de explotación, fortalecer su autoestima y recuperar a sus hijos. También inició un proceso de aprendizaje y superación personal que le permitió desarrollar nuevas habilidades y volver a creer en sus capacidades.

Hoy, su testimonio es una muestra de resiliencia y esperanza. Lejos de definirse por las violencias que sufrió, se reconoce como una mujer que logró sobrevivir, reconstruirse y seguir adelante. Su historia recuerda que detrás de cada víctima de trata existe una persona con sueños, derechos y la posibilidad de transformar su vida cuando encuentra apoyo y oportunidades.

Convertida en una voz de esperanza para otras personas sobrevivientes, comparte su experiencia con un mensaje claro: Salir de la trata es posible cuando existen redes de apoyo, acceso a la protección y personas dispuestas a creer en quienes han sufrido la violencia.

Su historia no es solo la de una víctima. Es la historia de una mujer que, pese a los años de sufrimiento, encontró la fuerza para reconstruir su vida y convertirse en una sobreviviente.