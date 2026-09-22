De la Espriella pide eliminar visas para colombianos: “No voy a dejar que se le pase la basura a Costa Rica”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En el marco del primer viaje internacional de la presidenta de la república, Laura Fernández, el mandatario colombiano, Abelardo De la Espriella le solicitó eliminar el visado de ingreso a Costa Rica para ciudadanos colombianos.

En una conferencia de prensa, De La Espriella aseguró que le solicitó a Fernández estudiar la posibilidad de condiciones de “reciprocidad”, puesto que Colombia no pide visas a los ciudadanos costarricenses para ingresar a su territorio.

“Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses pero Costa Rica si exige visado”, dijo De la Espriella.

Foto: Presidencia.

El mandatario aseguró que ahora, que compartirá información de inteligencia entre ambos países, un eventual libre visado no provocaría riesgos para la seguridad.

Yo entiendo que en otros gobiernos, eso era necesario. Pero en este, que vamos a compartir información e inteligencia, créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica”, señaló el mandatario quien añadió que Fernández se comprometió a revisar el procedimiento.

Por su parte, Fernández consideró que el encuentro fue “fructífero”.

“Hemos tenido un encuentro fructífero para ambas naciones donde hoy podemos afirmar que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y especialmente el narcoterrorismo que tanto daño le hace a ambas naciones”, señaló Fernández.

Foto: Presidencia.

¿Qué acordó Fernández en Colombia?

Según de la Espriella, la mandataria costarricense logró los siguientes acuerdos:

Aumentar la colaboración en materia de seguridad Intercambio de inteligencia Cooperación aérea y marítima Lucha frontal contra el narcoterrorismo

“A través del Escudo de las Américas vamos a articular las capacidades de nuestras naciones para proteger al hemisferio del crimen organizado transnacional”, dijo de la Espriella.