De la Espriella pide a Fernández eliminar visa para entrar a Costa Rica

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En su primera gira internacional, la presidenta costarricense, Laura Fernández, sostuvo un encuentro bilateral en Barranquilla con su homólogo colombiano, Abelardo De la Espriella. El eje central fue la solicitud del mandatario colombiano para evaluar la eliminación del visado a los ciudadanos de su país.

De la Espriella fundamentó su petición en la reciprocidad migratoria, argumentando que Colombia no exige visa a los costarricenses. Señaló que el intercambio de inteligencia resta justificación al visado.

“Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado para nuestros ciudadanos. Hoy Colombia no le exige visado a los costarricenses, pero Costa Rica sí exige visado”, expresó el sudamericano.

Fotografía EFE

De la Espriella añadió que entiende que en otros gobiernos eso era necesario, pero en el suyo, que va a compartir información e inteligencia, “créame que no voy a dejar que se le pase la basura para Costa Rica”.

Por su parte, Fernández calificó la cita como “fructífera” y revisará el trámite. La mandataria enfatizó la lucha contra el crimen.

“Podemos afirmar con toda intensidad que Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y especialmente el narcoterrorismo”, mencionó la mandataria costarricense en la conferencia.

Además, respaldó las acciones de De la Espriella indicando que la “limpieza que está realizando de Colombia no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patria”.

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El análisis de los expertos

El factor diferenciador es el análisis de tres especialistas sobre el impacto de suprimir la visa.

Para el analista internacional Carlos Murillo, la medida se explica desde la función del visado y la geopolítica. Murillo precisó que “siempre se ha mantenido en términos de la política migratoria… de que es un mecanismo el otorgar la visa para tener información de quién es el colombiano que quiere viajar”, siendo una “fuente de información para evitar que personas vinculadas al crimen organizado ingresen a Costa Rica”. Añadió que el acercamiento responde a un “giro en la política exterior de ambos países” que está “totalmente subordinada a los intereses de la Casa Blanca”.

En contraste, el exministro de Seguridad, Gustavo Mata, planteó una visión de apertura. Mata expresó que “hay que cambiar de visión, sobre todo en lo concerniente a lo que son visas”.

“Siempre que la gente venga con buenas intenciones, que sea debidamente chequeada por las autoridades migratorias correspondientes, yo no veo ningún problema”, aseguró Mata.

El exjerarca destacó además que Colombia lleva en combate al crimen “años adelante que nosotros”, siendo clave mantener “los puentes abiertos”.

Por su parte, el exviceministro de Seguridad, Walter Navarro, valoró el aporte policial.

“Uno de los mejores aliados que puede tener el país en la lucha contra el narcotráfico es la Policía Nacional de Colombia, ya que por la dura historia que ha tenido… ha desarrollado gran capacidad y profesionalismo”, dijo Navarro.

Sobre la visa, indicó que “se debe de hacer un profundo análisis de las variables que llevaron al país a poner el requisito de la visa”, concluyendo que “definitivamente hoy la situación es muy diferente en ambos países”.

Detalles del encuentro en la capital alterna

El contexto del encuentro, periodistas colombianos reportaron en Extra Radio 92.3 FM que Fernández arribó al Comando Aéreo Número 3 y fue recibida por el gobernador Eduardo Verano y el alcalde Alejandro Char. Mendoza explicó que Barranquilla fue elegida por De la Espriella para descentralizar Bogotá y posicionar al Caribe como capital alterna.

Los encuentros de una agenda privada se mantendrán este miércoles, donde la presidenta Fernández hará una conferencia resumen de la valoración de las sesiones bilaterales.