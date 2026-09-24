De jugar con sus primos a brillar en el fútbol internacional

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Cuando Daniela Solera comenzó a practicar futbol con sus primos en San Antonio de Naranjo nunca se imaginó que llegaría a estar en clubes de Colombia, México en incluso, jugar en la Champions League.

Este año celebra una década de carrera deportiva, la cual inició en UCEM Alajuela, pero se forjó tiempo atrás cuando le tocó a jugar con hombres y, aunque su familia siempre la apoyó, no le faltó recibir comentarios negativos.

“Hubo quienes no querían que jugara al fútbol, pero mi mamá me apoyó muchísimo y mi hermano mayor fue el que me llevó al equipo de Alajuela, ahí comenzó todo”, recordó en conversación con Grupo Extra.

La guardameta también destacó en el fútbol mexicano.

A pesar de eso, se esmeró en alcanzar su sueño que la llevó al fútbol internacional. Actualmente juega en el Hapoel Jerusalén, donde escribió su nombre en la UEFA Champions League femenina, donde jugó contra el PAOK en la ronda previa.

Confiesa que su estancia en Israel ha sido buena y se ha encontrado una ciudad segura. Gracias a sus compañeras de equipo, aprendió palabras básicas. Además, en el club hay jugadoras de España y Brasil, con las cuales tiene mayor comunicación.

“Para nadie es un secreto todo el tema extradeportivo, pero me llevé una sorpresa al encontrar un país muy seguro y me he adaptado bien a la cultura, el equipo es súper profesional en todos los ámbitos y el nivel de la liga es muy exigente”, comentó.

Solera pasó por varios clubes de México, tales como Mazatlán y Atlas. Además, estuvo en Finlandia con el Kuopio, sin embargo, confesó que Colombia ha sido el país que más la marcó, pues allí inició como legionaria y ganó una Copa Libertadores.

Sus guantes se encuentran en el museo de la FIFA.

Fue en el 2018 con el CD Huila donde levantó el trofeo más importante del fútbol suramericano y se convirtió en la primera costarricense en ganar este trofeo.

“Cuando llega la opción de ir allá lo acepté sin pensarlo, Logré un contrato profesional y en el primer año nos fue bien y al siguiente fue una locura porque fue la primera vez que un club colombiano ganaba la Libertadores”, manifestó.

La guardameta ha sido seleccionada nacional y jugó el Mundial del 2023. En ese torneo, la tica alcanzó el récord de más tapadas en un partido, con 22. Eso le valió para que la FIFA se llevara sus guantes y los exhiba en el museo ubicado en Zúrich, Suiza.

Tras 10 años de carrera, Solera se siente agradecida, pero sabe que puede dar más para seguir representando de gran manera el fútbol femenino costarricense.