El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene detenido al médico costarricense Yerri Gustavo Estrada Ruiz, a quien acusa y señala como “golpista” y condenado por actividades terroristas.

En una nota oficial emitida contra la Embajada de Estados Unidos en Managua, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua afirmó que Estrada enfrenta procesos por delitos vinculados al terrorismo y que su encarcelamiento responde a esas acusaciones.

La Cancillería nicaragüense aseguró además que el costarricense “goza de perfecta salud” y de todos sus derechos dentro del sistema penitenciario, incluyendo visitas de sus familiares. Según el comunicado, la presentación pública de Estrada este jueves busca contradecir las denuncias de Washington sobre supuestas violaciones a sus derechos humanos.

El Gobierno de Nicaragua insiste en que las comunicaciones del Departamento de Estado y la Embajada estadounidense son “mentiras y calumnias” y que buscan desacreditar al país con fines políticos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica ha reiterado que brinda asistencia consular y que exige información oficial y verificable sobre la situación jurídica y personal del médico.