Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Yendry Quirós, conocida como “La Colocha”, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Ministerio Público y el Poder Judicial luego de que su defensa presentara una apelación contra la condena de un mes de prisión que recibió por el delito de amenaza contra funcionario público, en perjuicio del exdiputado del Frente Amplio Ariel Robles.

Por medio de un video, Quirós aseguró que, tras conocer el contenido del recurso presentado por su defensa, considera que durante el proceso se violentaron sus derechos y cuestionó la forma en que se tramitó la denuncia y se incorporó la prueba.

“Yo siempre he tenido un respeto hacia este poder, hacia el Ministerio Público. Siempre que me han sentado en esta silla me he mostrado con respeto, pero ¿sabe qué? De este rostro, por lo menos de este rostro, no volverán a tener respeto”, manifestó.

La activista atribuyó lo ocurrido a motivaciones políticas y afirmó que el sistema judicial habría sido utilizado en su contra. También sostuvo que su intención es continuar cuestionando la condena mediante las vías correspondientes.

“Esto no puede quedar así”, expresó Quirós, quien agregó que, a su criterio, una resolución de este tipo podría tener consecuencias más allá de su caso.

“La Colocha” cuestiona actuación judicial

“La Colocha” también afirmó que existieron irregularidades desde la formulación de la denuncia hasta la valoración de la prueba, señalamientos que corresponden a su versión sobre el proceso.

La condena contra Quirós fue dictada el 2 de setiembre, durante un segundo juicio por hechos ocurridos en junio de 2023 frente a la Asamblea Legislativa. En aquella ocasión dirigió expresiones contra Robles que el tribunal consideró constitutivas del delito de amenaza contra funcionario público. La pena impuesta fue de un mes de prisión y se le concedió el beneficio de ejecución condicional.

Fotografía Sergio Espinoza

El primer juicio había terminado con una absolutoria en marzo de 2025. Sin embargo, el Ministerio Público apeló y el Tribunal de Apelación anuló aquella resolución, por lo que ordenó realizar un nuevo debate con una integración distinta.

“No tienen ni idea”

Durante su pronunciamiento, Quirós elevó el tono de sus críticas y dirigió parte de ellas contra sectores de izquierda, a los que responsabilizó de utilizar su caso políticamente.

“A la izquierda quiero agradecerle que me eligieran a mí, que me eligieran a mí como la persona que ellos querían utilizar de ejemplo, porque no saben lo que estoy dispuesta a hacer por este país, no tienen ni idea”, afirmó.

Además, calificó el sistema como “instrumentalizado” y sostuvo que ha existido una “justicia selectiva” en su contra.

Quirós también hizo referencia al presidente Rodrigo Chaves y aseguró que ahora comprende cuestionamientos que el mandatario ha realizado contra el Poder Judicial.

La activista cerró su mensaje reiterando que continuará dando la lucha contra la condena y lanzó nuevas críticas contra sectores políticos de izquierda y funcionarios que, según ella, participaron de una actuación injusta en su contra.