Un total de 33 extranjeros en condición migratoria irregular fueron deportados este viernes en el primer operativo masivo realizado por la Policía Profesional de Migración y Extranjería, que incluyó personas de 8 nacionalidades distintas y que habían cumplido condenas por diversos delitos en el país.

Según detallaron las autoridades, en el primer grupo viajaron extranjeros originarios de:

Panamá

India

China

Gran Bretaña

Jamaica

México

El Salvador

Honduras

Estas personas descenderán inicialmente en Panamá para luego ser trasladadas en vuelos comerciales hacia sus países de origen.

El traslado se efectuó mediante un vuelo tipo chárter que partió desde el Aeropuerto Juan Santamaría.

Entre las personas deportadas figuran 31 hombres y 2 mujeres, quienes previamente cumplieron sentencias en Costa Rica por delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra persona menor de edad y minería ilegal, entre otros.

El operativo aéreo siguió una ruta internacional que incluyó escalas en Panamá, Colombia y Ecuador.

En el caso de Colombia, las autoridades entregarán a 14 ciudadanos de ese país que habían sido condenados en Costa Rica por delitos como tráfico de drogas, pesca ilegal, venta ilegal de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado.