De España a Tibás: la decisión de Tulbovitz que lo cambió todo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Ocho meses después de concretarse su regreso al Deportivo Saprissa, Marcelo Tulbovitz reveló cómo se mantuvo firme en su decisión, incluso por encima de otras ofertas internacionales.

En entrevista con nuestro programa radial Tiempo Extra, el preparador físico uruguayo confesó que tuvo la posibilidad real de incorporarse a un club de la Liga Española, pero ya había comprometido su palabra con el conjunto morado.

“Antes del llamado de Erick (Lonis), tuve una opción concreta de ir a un equipo de la Liga Española. Se dieron algunas circunstancias y sostuve un par de charlas con Erick. En ese momento no pensaba que iba a volver, pero aquí estoy. Le tengo un cariño enorme al país y a Saprissa, que fue el equipo que me trajo hace 23 años”, explicó.

Tulbovitz también reveló que manejó otra propuesta, en este caso desde Uruguay, aunque finalmente se inclinó por regresar a Tibás.

Por ahora, se mantiene enfocado en su etapa con Saprissa, con la convicción de pelear tanto por el Torneo de Copa como por el campeonato nacional.

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