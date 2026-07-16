De conquistar el país a hacer una historia regional

Rachel Agüero, bicampeona nacional de surf, está lista para afrontar uno de los retos más importantes de su carrera. En entrevista exclusiva con Grupo Extra, la costarricense habló sobre sus expectativas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La joven atleta confesó que, más allá de la competencia, le ilusiona conocer un destino completamente nuevo y enfrentarse a una ola que nunca antes ha surfeado.

“La verdad estoy muy emocionada porque es un país en el cual nunca he estado. Solo el hecho de llegar ahí con salud ya es una ganancia. Es un evento con muchísimo nivel y vamos a una ola nueva que todavía nunca he surfeado. Vamos a ver qué trae, porque habrá competidoras que surfean muy bien”, comentó.

Uno de los aspectos que más tranquilidad le genera es la logística de la competencia. A diferencia de los juegos anteriores, donde los largos traslados complicaron la recuperación de los atletas, en esta ocasión la sede de surf estará mucho más cerca del centro de operaciones.

“La última vez fue muy difícil porque teníamos que viajar casi seis horas para competir. El descanso era complicado. Esta vez todo estará mucho más cerca y eso ayudará muchísimo en la recuperación y en poder llegar mejor a cada día de competencia”, explicó.

Fuera del agua, Agüero mantiene una rutina exigente para equilibrar el deporte de alto rendimiento con sus estudios universitarios. Actualmente cursa la carrera de Psicología Deportiva en modalidad virtual, lo que le permite continuar con su preparación sin dejar de lado su formación académica.

“Normalmente surfeo en la mañana, hago ejercicio al mediodía y vuelvo a surfear en la tarde, dependiendo de la marea. Después, de seis a nueve de la noche, me dedico a la universidad. Es bastante cansado, pero vale la pena”, señaló.

La costarricense también reveló uno de sus rituales antes de entrar al mar. La música es una parte fundamental de su preparación y la ayuda a entrar en concentración antes de cada heat.

“Siempre me gusta escuchar música, calentar bien y sentir que hice un mini entrenamiento antes de entrar al agua. Normalmente escucho reguetón, aunque últimamente he estado oyendo más música electrónica”, contó.

Con dos títulos consecutivos del Circuito Nacional en su vitrina y la confianza que le ha dado su crecimiento deportivo, Rachel Agüero viajará a Santo Domingo con la ilusión de seguir dejando en alto el nombre de Costa Rica y demostrar que pertenece a la élite del surf regional.