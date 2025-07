Lo que empezó como una pasión de cocina casera, hoy se ha convertido en una marca consolidada en los principales supermercados del país. “Cuando me da la gana” es el nombre del emprendimiento liderado por la chef costarricense Raquel Acosta, quien decidió transformar su amor por la cocina en un negocio con visión internacional. Su especialidad son las salsas picantes naturales, sin preservantes y 100% elaboradas con productos nacionales.

“Soy chef, me encanta la cocina, y aunque nunca trabajé profesionalmente en ella, siempre fue mi forma de expresarme. “En algún momento, cuando ya sentí que no me necesitaban tanto en casa, decidí llenar ese tiempo con lo que realmente me apasiona”, contó.

El proyecto comenzó en 2018 con ferias locales. Un año después, su producto ingresó por primera vez a la cadena de supermercados Auto Mercado. Actualmente, está presente en Walmart, Más x Menos, Fresh Market, AmPm y hasta en tiendas del aeropuerto.

En total, sus productos se encuentran en más de 200 puntos de venta en todo el país.

Las salsas de Acosta son hechas exclusivamente con ingredientes costarricenses y no contienen conservantes ni aditivos artificiales.

“Trabajamos con productos de temporada, con lo que la naturaleza nos da… cuando le da la gana”, explicó sobre el origen del peculiar nombre de su marca.

Su catálogo incluye cinco sabores: cayena, jalapeño, ají amarillo, habanero y escorpión, todos elaborados en un espacio de cocina industrial compartido que alquila semanalmente.

“Es como un coworking, pero de cocinas. Eso nos permite a las pymes acceder a espacios con permisos de salud, sin necesidad de montar una planta propia”, detalla.

Acosta se encarga personalmente del proceso de producción y, gracias a una ayudante que forma parte del servicio incluido en el espacio que alquila, logra producir hasta 400 botellas por tanda.

“Todavía no he soltado la cocina, es mi parte favorita”, afirmó.

Impulso institucional

Aunque empezó con fondos propios, el acompañamiento institucional fue clave para profesionalizar su emprendimiento. En el 2020, fue parte del programa Crecimiento Verde de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), gracias al cual adquirió maquinaria como una marmita industrial y una despulpadora.

Además, obtuvo asesoría para implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y la certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), fundamentales para garantizar la inocuidad del producto y abrir puertas a una futura exportación.

Aún no ha consolidado una operación exportadora, sin embargo, la emprendedora ya envía pequeñas cajas a clientes en el extranjero que descubren su producto en el aeropuerto o en visitas al país.

“Todos los meses mando una o dos cajitas de seis o diez unidades a gente que probó la salsa, le encantó y luego me escribió para pedir más”, comentó.

“Nuestra meta es crecer en exportación. La visión es que queremos llevar estas salsas más allá de nuestras fronteras”.

Acosta ha sido testigo del crecimiento del mercado de salsas picantes en Costa Rica.

“Antes, solo conocíamos el Tabasco o la chilera de soda. Hoy el consumidor busca más sabor, complejidad, ingredientes de calidad”, dijo.

Por eso, decidió posicionar sus productos en supermercados de alta gama.

“No es una salsa que pueda estar en todos los estantes, pero sí en los que ofrecen productos premium. Ya estoy donde quiero estar, ahora toca mantenerse”, asegura.

El consejo: sí se puede

La chef también tiene un mensaje claro para quienes están comenzando su camino como emprendedores: “Sí se puede. Te vas a topar con muchos no, porque sí, Costa Rica tiene mucha burocracia para formalizarse.

Pero también hay mucha ayuda, muchas instituciones dispuestas a colaborar”.

Cita al Ministerio de Economía, Industria y comercio (MEIC), Procomer y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como ejemplos de instituciones clave en su proceso de crecimiento.

“Yo empecé haciendo mermeladas y solo una salsa picante. Fue el mercado el que me enseñó qué quería. Y el INA fue el que me ayudó a estabilizar las nuevas recetas”, recordó.

Hoy, entre etiquetas, ferias y estantes de supermercado, Raquel Acosta sigue fiel a su esencia. Es una mujer que ama la cocina, que se atrevió a emprender y que tiene muy claro su propósito.



Tiene varios tipos de salsas.