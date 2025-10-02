El defensor guadalupano, Kenneth Guzmán Sánchez, anotó por primera vez un gol en la Primera División y fue ante el Club Sport Herediano, equipo con el que, curiosamente, jugó desde los 8 hasta los 18 años. El juego terminó 0-2 a favor de los josefinos en casa del bicampeón nacional.

“La anotación fue muy especial para mí, significa mucho en mi carrera. Pero lo que más me tiene motivado es el ambiente que se vive en Guadalupe. Tanto el cuerpo técnico, jugadores y administrativos estamos en una misma sintonía”, explicó el zaguero.

Guzmán cuenta con la confianza del entrenador mexicano, Fernando Palomeque, quien fue su técnico también en el Municipal Grecia. El defensor lleva 8 de los 11 juegos del Apertura y una anotación. El buen rendimiento que mostró ante el “Team” en la jornada 11 hizo que le dieran el reconocimiento de jugador más destacado del encuentro y poder ingresar en el equipo ideal de UNAFUT.

Dentro de las aspiraciones de Guzmán se encuentra la Selección Nacional. Indica que, si bien sabe que el “Piojo” Herrera ya cuenta con una base de jugadores estable, siempre está preparado de la mejor manera en caso de un llamado, más que el camino al Mundial 2026 está muy cerca.

Aspiraciones de los guadalupanos

Desde niño con el Team.



Estos torneos de Apertura y Clausura, en temas del descenso, pintan ser más difíciles para los equipos que se vean implicados en esta situación, ya que el hecho de ser 10 conjuntos puede meter más presión en la zona más baja de la tabla.

“Desde que ascendimos, la directiva y el cuerpo técnico nos dijeron que el objetivo era claro: mantenernos y competir. Sabíamos que, al igual que los otros 9 equipos, íbamos a tener menos puntos en disputa, por lo que cada juego tenemos que verlo como una final”, indicó

Guadalupe está de octavo lugar de la tabla con 10 unidades, dos más que San Carlos, último lugar del campeonato. Sin embargo, el club josefino tiene un saldo a favor ante el Herediano de cuatro puntos y un empate ante la Liga Deportiva Alajuelense.