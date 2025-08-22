Siete de cada 10 jóvenes en el país no logran encontrar trabajo, según cifras oficiales. Requisitos que no se apegan a sus estudios, la obligatoriedad de “experiencia previa” para los puestos disponibles o bien una falta de empleos en sus áreas de estudio son parte de los motivos que alejan a los jóvenes de obtener un primer trabajo.

Según la Encuesta Continua de Empleo, realizada por el Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), por cada tres jóvenes que tienen trabajo hay siete desempleados o bien fuera de la fuerza laboral, es decir, que no se encuentran buscando uno.

La investigadora Daniela Córdoba, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE), explicó a Diario Extra que estos niveles de desempleo podrían deberse a que entre los 15 y los 24 años las personas se mantienen con escolaridad incompleta, es decir, no han concluido la secundaria o la universidad.

“Podría pasar que algunos trabajos, sobre todo en los últimos años donde ha habido más automatización y con todo esto de la inteligencia artificial, puede ser que haya habido algún tipo de sustitución de las labores, las ocupaciones, las tareas que realizaban estas personas y pues prescindieran de ellas”, especificó Córdoba.

Sumado a ello, la economista destacó que muchas de estas personas jóvenes no desarrollaron las habilidades blandas para calzar con las necesidades del mercado, esto a raíz de la pandemia del Covid-19. “Parece la ausencia de una asociación correcta entre el mercado laboral y las habilidades técnicas, socioemocionales y blandas que tienen las personas más jóvenes con las que están buscando los empleadores, por lo que hay un conjunto grande de habilidades que van más allá de lo técnico o de lo académico que también hay que trabajarlas”, indicó.

Experiencia frena ofertas

Diario Extra conversó con algunos jóvenes que se encuentran en búsqueda activa de empleo, quienes señalaron que la falta de experiencia laboral es lo que muchas veces frena obtener un puesto.

“Actualmente veo trabajos que solicitan carro o solicitan diferentes herramientas, y tal vez no las manejo porque no tengo los medios; además de que siento que algunas ofertas piden demasiado tiempo ya trabajando o experiencia, pero la verdad yo igual mando mi currículum”, confesó Diego Mayorga, de 24 años.

Mismo caso relató Gian Ceciliano, de 22 años, quien comentó que existen factores que cada vez excluyen más a este grupo etario. “Considero que la población joven no tiene acceso a empleos favorables a la salud mental, debido a la creciente demanda de requisitos, sistemáticamente imposibilitados a las poblaciones populares”, expresó Ceciliano.

Política juvenil pone ojo en el empleo

A raíz de la problemática que sufre la población de menor edad en el país, el Ministerio de Cultura y Juventud decidió incluir este aspecto dentro de la nueva Política Pública de la Persona

Joven (PPPJ) 2026-2030, donde se pide a las instituciones de gobierno tomar acciones.

“Ha sido un proceso colaborativo donde más de 2000 personas jóvenes entre los 12 y los 35 años participaron de la consulta y priorizar cuáles son los temas de trabajo que le preocupan a la gente joven: empleo, emprendimiento juvenil, salud mental, promoción de la paz, ciberseguridad y acceso a servicios”, explicó Jorge Rodríguez, ministro de Cultura y Juventud.

La institución, que se encarga de dictar dicha política, aclaró que esta política “es una hoja de ruta para que todo el Estado costarricense trabaje en el tema de juventudes; y una oportunidad enorme de poder establecer prioridades y poder impactar con recursos realmente en las necesidades de esta población”.