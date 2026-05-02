Imagínese la escena: usted, hace dos años, en plena luna de miel. Le cuenta a su pareja de entonces —esa que parecía que iba a ser para toda la vida— absolutamente todo. Que su socio le hizo una jugada al arrancar y se llevó la cartera de clientes; que después el negocio pasó años flojo sin reportarle nada a Hacienda (todo era sin factura); que su hermana mayor le tiene envidia desde la primera comunión… En fin, todo era amor, full confianza: ¿qué podría salir mal?

Dos años después, esa pareja se fue con alguien más, no diré que fue con el socio, para que no suene muy novelesco, pero… La ruptura fue fea.

Un día cualquiera, un colaborador muy cercano le suelta sin anestesia: “Mae, vieras lo que se anda ventilando de la empresa…”. Usted siente un frío subiendo por la nuca y se pregunta qué habrá sido. El compañero se lo confirma: “el tema de Hacienda, lo experto que era usted en evadir, y por qué su socio prefirió alejarse”.

Esta escena la veo en el bufete una y otra vez. Esa expareja también puede ser su socio que, tras quedarse con su pareja, busca eliminar la competencia; el empleado que renunció con el computador lleno de información; la tía que vino de visita y se llevó también el chisme; o la mejor amistad de toda la vida, que hoy lo tiene bloqueado en todas las redes.

Y aquí va la parte legal, corta —lo prometo—. En este país un contrato es válido, aunque sea verbal; el problema es probarlo, puesto que el juez decide con lo que ve, no con lo que se dijo entre sábanas. Por eso existe el famoso NDA (non-disclosure agreement), que es a grandes rasgos un contrato de confidencialidad. En derecho tico se arma con dos piezas: el artículo 1022 del Código Civil ordena que “los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”, y el artículo 708 del mismo Código permite pactar una cláusula penal —una multa fija, anticipada— para quien abra la boca. También aplican la Ley 7975 (secretos comerciales), la Ley 8968 (datos personales) y el artículo 203 del Código Penal, que manda hasta un año a la sombra al profesional que revele secretos de su oficio. Y la lista sigue.

La única persona que no contará lo que usted le dijo es aquella que firmó una cláusula penal de ocho cifras y entendió que abrir la boca le sale más caro que mantenerla cerrada.

En Costa Rica seguimos creyendo en el amor, el apretón de manos, la confianza y la amistad. Pero recuerde: lo que usted dice hoy puede comprometerlo mañana, aunque se lo confiese a quien le profesa lealtad y fidelidad.

Por eso, métaselo en la cabeza: de boca solo los besos. Todo lo demás —absolutamente todo lo demás— por escrito, en un NDA con cláusula penal robusta y, por qué no, si lo amerita, también con un pagaré.