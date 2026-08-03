De bares a museo: Millonaria inversión renovará Calle de la Amargura

Una inyección económica superior a los ¢1.500 millones promete transformar drásticamente el uso y la estética de una de las zonas de mayor vida nocturna y tránsito peatonal del país: la Calle de la Amargura.

El proyecto estructural pretende convertir el icónico sitio de Montes de Oca, de la fiesta y al ocio nocturno, al primer gran corredor turístico, cultural, histórico y gastronómico a nivel nacional, alejándose definitivamente de los estigmas de inseguridad para lograr integrar a familias completas en horarios diurnos.

Así lo explicó el alcalde de cantón, Domingo Argüello, quien detalló que ya cuentan con una línea de crédito millonaria para los trabajos que convertirían a la Amargura en un bulevar pensado para un turismo diferente, pues el objetivo central de la administración no consiste en prohibir ni eliminar el esparcimiento nocturno, sino en diversificar ampliamente la oferta comercial y cultural para atraer a diversas poblaciones.

“No es quitar la fiesta, puede haber fiesta, puede haber discos, puede haber bares, pero que también haya cafeterías, que las personas puedan ir desde la tarde con las familias y después ya se hace fiesta en este lado, pero que sea un lugar seguro”, aseguró Argüello.

El plan maestro de renovación contempla además dar un fuerte enfoque cultural, histórico y artístico al corredor universitario pues, según conversó el alcalde con Grupo Extra, “el Palacio Municipal ya tiene un proyecto para que sea el Museo Histórico Montes de Oca, en esta misma línea de crédito viene el remozamiento de la plaza Roosevelt, que lo estamos trabajando desde cero con la comunidad”.

Si bien el gobierno local destinará una millonaria inversión a la Amargura, el alcalde no descartó la posibilidad de buscar patrocinios privados que se encarguen de temas como iluminación y mantenimiento.

Servicios públicos frenan el proyecto

A pesar de contar con la viabilidad técnica y el presupuesto aprobado para iniciar de inmediato la bulevarización de la Amargura, las obras superficiales se sometieron a una pausa técnica obligatoria.

Según comentó Argüello, esta decisión de suspender temporalmente el arranque se tomó para garantizar una intervención articulada y conjunta con las entidades encargadas del saneamiento y los servicios públicos, como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), ya que debajo del asfaltado de la calle existen viejas tuberías de aguas negras y pluviales que requieren una sustitución urgente.

“De nada me sirve a mí hacer una acera y que a los meses lleguen y rompan porque tiene que arreglar las tuberías. Eso hubiera sido un derroche de fondos públicos. Entonces primero necesitamos tener el presupuesto y coordinar para que la intervención sea en forma conjunta”, puntualizó el alcalde.

El jerarca local detalló que avanzar de forma independiente con las mejoras superficiales representaría un grave error logístico y financiero para las arcas cantonales.

Domingo Argüello Alcalde de Montes de Oca “Yo estoy valorando que una empresa quiera patrocinar la calle. ¿Qué quiere decir esto? No voy a decir nombres, pero entonces hay un rótulo en la entrada que dice bienvenido Calle la Amargura y la marca; y, por ejemplo, que la marca fuera color anaranjado, entonces la calle va con luces azules de Montes de Oca y anaranjadas de la marca”.

Los Negritos y la falta de apoyo estatal

El otro gran bloque de esta multimillonaria línea de crédito bancario se destinó prioritariamente a solucionar las graves y recurrentes inundaciones ocasionadas por la quebrada Los Negritos.

El financiamiento incluye un desembolso de ¢600 millones iniciales orientados exclusivamente a sufragar los complejos diseños y los estudios de factibilidad técnica, a lo que se sumó una reserva de otros ¢4.400 millones que cubrirían aproximadamente el 50% de la costosa ejecución material de esta urgente e indispensable obra hidráulica y civil.

“Lo separamos porque lo que más nos urge es tener los estudios y los planos para hacer la contratación y la negociación para lo que es la parte de ejecución; entonces, es más fácil sacar primero los planos y sacar ese monto y tener los estudios de factibilidad”, comentó.

Sobre el rol de entidades estatales, como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el alcalde de Montes de Oca detalló que, a raíz de la falta de respuesta, los trabajos podrán ser asumidos 100% por parte del gobierno estatal; esto sumado incluso a que la Municipalidad de San José no asumiese parte de los costos pese a la afectación de zonas como Barrio Escalante.

“Si ya el ente estatal encargado de vialidad dijo que no era parte de ellos, yo ya no me voy a poner a ver en que me ayudan, con plata, con esto, con lo otro. No, lo que estamos es abocados en solucionar esto en el menor tiempo posible y de la mejor forma”, sentenció Argüello ante la disconformidad por el poco respaldo.

A fin de agilizar los procesos de adjudicación sin incurrir en procedimientos contrarios a la ley, el municipio definió los estudios como el paso más urgente, operando bajo un modelo de fondos preaprobados del cual se extraen recursos según se requieran.

El cronograma técnico avalado por las autoridades municipales estableció formalmente que la primera fase constructiva para detener de forma definitiva los desbordamientos, mediante la creación de un nuevo desvío subterráneo de aguas, iniciará en el terreno durante la época seca del año 2027.

“Estamos hablando que estaría lista para enero o febrero del 2028, si se inicia esa primera fase en época seca, entonces no importa que entremos a época de lluvia, que generalmente anda por ahí en mayo, pues perfectamente ya podría estar terminado para esa fecha”, detalló

La gigantesca estructura de ingeniería, diseñada para reemplazar a la tubería original que colapsó por exceso de capacidad, se proyectó con altísimos parámetros de resiliencia climática, con lo cual los estudios técnicos estimaron una vida útil por al menos 100 años ininterrumpidos.