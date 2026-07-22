DC revela tráiler de Clayface, su nueva apuesta de terror

DC Studios lanzó este miércoles el primer tráiler oficial de Clayface, una película que apostará por el terror psicológico y presentará una nueva versión del icónico villano de Gotham.

La cinta, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries, contará la historia de un actor de Hollywood cuya carrera se derrumba tras sufrir una desfiguración, iniciando un oscuro camino marcado por la obsesión y la venganza.

El elenco también incluye a Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, mientras que el guion fue escrito por Mike Flanagan y Hossein Amini, basado en una historia del propio Flanagan.

Clayface llegará a los cines de Costa Rica el 22 de octubre de 2026, distribuida por Warner Bros. Pictures.