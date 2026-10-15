DC apuesta al terror con la película en solitario de Clayface

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

DC Studios se prepara para llevar al cine a uno de los antagonistas más peculiares de Gotham: Clayface. No obstante, la propuesta no apuesta por el clásico espectáculo de superhéroes, sino por una arriesgada fórmula de autor.

De acuerdo con el analista cinematográfico José Vega, llevar a este personaje a la gran pantalla representa un movimiento audaz por parte de la franquicia.

“Es un riesgo bastante importante porque no es un villano habitual de Batman, no está dentro del ‘top 5’ como sí lo estuvo el Joker”, señala Vega.

Para el especialista, la cinta busca seguir la estela del primer filme de Joker, orientándose hacia un thriller psicológico independiente de bajo presupuesto que le otorga plena libertad a su director.

Sin embargo, el proyecto promete ir un paso más allá en cuanto a género. El analista explica que el largometraje incorporará marcados matices de terror corporal, inspirados en éxitos recientes como La Sustancia y en la estética del realizador David Cronenberg.

“Tiene parte de thriller psicológico metiéndole también este terror más gore; ese cine que produce incomodidad”, destaca José Vega.

En cuanto a la trama, la película tomará como base el origen planteado en Batman: La Serie Animada (1992). La historia sigue a un actor que, tras sufrir un accidente con criminales que le deja graves cicatrices en el rostro, se somete a un procedimiento quirúrgico desesperado para no perder su carrera, desencadenando una trágica transformación en una criatura moldeable.

Esta ambiciosa propuesta promete convertirse en una de las sorpresas más impactantes del universo cinematográfico de DC.