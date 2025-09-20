Si usted es de esos aficionados al Deportivo Saprissa, de los de hueso colorado, de seguro se ha dado cuenta de que en varias conferencias de prensa con este y otros entrenadores se ha hablado de Dax Palmer.

Pues nos referimos a un joven que se desempeña como mediocentro ofensivo y que tiene 18 años. Nacido en Miami, Florida y con una estatura de 1.91 metros ha estado en boca de muchos como una alternativa en el primer equipo.

Y es que tiene condiciones. Dax Alexander Palmer Zúñiga tiene la nacionalidad estadounidense, pero también la tica. Saprissa lo fichó el 1 de enero de 2025 y está blindado hasta el 31 de diciembre de 2028, solo para que se de cuenta de la calidad de jugador del que hablamos.

En la actualidad está valorado en $100 mil y pasó de la sub 17 del Herediano a la del Saprissa y de ahí hasta estar en la Sub 20 y entrenar con el primer equipo tibaseño.

El joven futbolista tiene muy claro que si lo llaman de los Estados Unidos para que integre una selección dirá “gracias, pero no, gracias” y se entrega a la pasión de vestir el blanco, azul y rojo de la Suiza centroamericana.

“Yo estoy aquí y me gustaría defender la camiseta de la Sele de Costa Rica. Yo los tendría muy presente (si lo laman de Estados Unidos), pero me decidiría por la de Costa Rica”.

Indica que toma con calma el avance de su carrera y un posible llamado. Entreno con mis compañeros y al ir a entrenar con la primera doy lo mejor de mí”.

Descartó el rumor de que había sido bajado a la Sub 21 y que ya no era tomado en cuenta en los entrenamientos de la máxima categoría. “Yo sigo entrenando con la primera división, solamente que cuando no estoy convocado en primera, juego con la Sub 21 para no perder ritmo”.