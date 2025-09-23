No cabe duda que David Guzmán es uno de los jugadores con más rodaje en el Deportivo Saprissa, no solo actualmente, sino hasta históricamente.

Guzmán, amado por muchos y odiado por otros, vence su contrato al finalizar el año, y aseguró que aún no lo ha renovado.

“Al día de hoy no. Hubo unas conversaciones, pero después de ahí estoy enfocado en lo que debo hacer. Mi contrato terminará en diciembre. Esperaremos con calma. Uno tiene que ser bastante inteligente. Yo amo a la institución, sé lo que es estar en momentos buenos y no tan buenos. Al día de hoy lo que tengo que hacer es apoyar y estar de la mano con la institución”, dijo David.

Eso sí, a Guzmán le encantaría seguir jugando un par de años más, y además le hizo una solicitud a Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa, sobre dónde se quiere retirar.

“Años no sé, pero retirarme con esta gran institución, siendo uno de los máximos ganadores en títulos, sería mi sueño y se lo he externado a don Erick. No me veo jugando con otro club, salvo que sea solo Saprissa a nivel nacional. Esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder”.

David Guzmán sigue tomando ritmo tras una lesión que lo dejó fuera en las primeras fechas del torneo nacional.