La Selección de Costa Rica se juega la vida ante su clásico rival centroamericano, Honduras, escuadra que históricamente ha complicado al cuadro patrio.

Pese a que la Sele posee historial a favor en duelos históricos frente a la H, el balance es ajustado y con algunos resultados de pesadilla para el combinado nacional.

La Tricolor ha jugado 68 veces en contra de los catrachos con saldo de 25 victorias, 24 empates y 19 derrotas; sin embargo, el dato juega en contra en duelos por eliminatorias (19) y la marca es de seis victorias, seis empates y siete derrotas.

De hecho, Costa Rica solo ha ganado una vez en tierras hondureñas por eliminatorias mundialistas. Específicamente el 1 de julio de 2001, cuando el equipo tico ganó 2-3 con goles de Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Mauricio Solís.

Bajo el mando de Reinaldo Rueda, Honduras asestó una de las goleadas más grandes en la historia de estos duelos cuando goleó 4-0 a Costa Rica en 2009.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra