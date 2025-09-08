El crecimiento repentino de habitantes de calle a nivel nacional ha puesto a trabajar a diversas instituciones estatales, y es a raíz de esto que la Municipalidad de San José busca no solo atenderles, sino darles las herramientas necesarias para que estas personas puedan obtener empleo.

Así lo detalló Diego Miranda, alcalde de la capital, quien explicó que el nuevo Centro de Atención Integral se ubicaría en Calle 8.

“El terreno ya está prácticamente pactado, estamos esperando que la Contraloría General de la República nos devuelva el presupuesto extraordinario para tener los recursos; y a eso hay que sumarle la contratación del modelo y la remodelación que vamos a tener en ese nuevo edificio”, detalló Miranda a Diario Extra.

Existen cerca de 6 mil personas sin un hogar en la capital.

Según la Municipalidad, la inversión ronda los ¢900 millones y buscaría atender alrededor de 100 habitantes de calle, a diferencia del dormitorio municipal, este centro busca “una atención integral orientada a la reinserción a través de herramientas que le permita a la población potenciar habilidades blandas y habilidades duras que generen el acceso a mayores oportunidades de vinculación social”.

Estas oportunidades laborales se trabajan en conjunto con el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Aprendizaje, como parte de la política nacional de atención a personas en situación de calle.

“Es un modelo que incluye también la atención específica de población adulta mayor que no solo enfrenta la situación de calle, sino también la condición de abandono”, especificó el gobierno local.

Este esfuerzo se une al recién inaugurado centro de salud de la iniciativa Chepe Se Baña, en las inmediaciones de la antigua Estación de Ferrocarriles del Pacífico, donde, según el fundador Mauricio Villalobos, lo que se busca es atender a una gran población que se concentra en la zona.

“Queremos brindarles servicios de salud completos desde todas las aristas, tratamientos en especialidades como psicología, enfermería, medicina; e incluso queremos hacerlo un poco más especializado, tratar personas que vienen con VIH, todo esto mediante voluntariado”, comentó Randall Rodríguez, uno de los médicos del nuevo espacio.

La iniciativa ya cuenta con escuelas de arte, música y repostería, así como campañas constantes donde se brinda alimentación, servicios de barbería, talleres y atención médica a los habitantes de calle de la capital.

Datos inexactos

Pese a lo importante que es la atención de esta población, aún existe discrepancia entre la cantidad de personas habitantes de calle que existen a nivel nacional. Según las estimaciones del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el total de casos en el territorio nacional no supera las 6.000 personas.

Sin embargo, según las aproximaciones de instituciones locales, tan solo en el cantón central de San José podrían reportarse poco más de 7.000 personas sin un hogar.

Diego Miranda Alcalde de San José “Si hablamos de personas en situación de calle, yo sigo insistiendo que es una materia de gobierno central, de otras instituciones que tienen que estar ahí, pero la municipalidad no se ha quedado de brazos cruzados”.