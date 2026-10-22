Daños a estatua de Figueres terminarán ante la Fiscalía

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Museo Nacional de Costa Rica presentará una denuncia penal por los daños ocasionados al conjunto escultórico dedicado al expresidente José Figueres Ferrer, ubicado en la Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército, en San José.

Foto: Redes sociales

La medida fue anunciada por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien informó que la Dirección de Patrimonio Cultural ya realizó una inspección de la obra y que el museo interpondrá la denuncia este miércoles 21 de octubre.

Los daños se registraron durante la movilización del martes 20 de octubre contra los recortes al presupuesto de la educación superior. El monumento apareció cubierto con plásticos negros y con la base rayada con pintura negra, además de carteles y consignas colocados sobre la estructura.

A través de sus redes sociales, Rodríguez condenó lo ocurrido y señaló que el derecho a manifestarse debe ejercerse con respeto al patrimonio histórico y cultural del país.

“Desde el Ministerio de Cultura y Juventud actuamos de inmediato. La Dirección de Patrimonio Cultural ya realizó la inspección correspondiente y el Museo Nacional de Costa Rica presentará hoy la denuncia penal respectiva”, publicó el jerarca.

Foto: Mauricio Aguilar

El ministro también indicó que la protección del patrimonio es una responsabilidad compartida, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas.

El conjunto escultórico fue inaugurado el 28 de abril de 1998 y está integrado por cuatro elementos de bronce: la figura de Figueres Ferrer, una niña que representa la cultura, un niño que simboliza la educación y un mazo que alude a la abolición del ejército. La obra fue creada por la artista Marisel Jiménez Rittner.