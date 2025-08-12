Danny Ocean se presentará en Costa Rica el próximo 11 de octubre y no lo hará solo: la cantante venezolana Elena Rose lo acompañará en el escenario como parte de su gira latinoamericana.

La empresa Jogo, encargada de producir el evento, confirmó recientemente la participación de ambos músicos en suelo nacional.

En sus redes sociales, compartieron un video que capturó el momento en que Danny y Elena conversan entre risas y abrazos, y él la invita a sumarse a su tour por Latinoamérica.

“Vente conmigo en setiembre y octubre para la gira en Latinoamérica”, expresó el intérprete.

A lo que Rose responde: “Es que tengo la vaina esa, herma”, y Ocean, notablemente “ahuevado”, reacciona: “Pero qué vaina, Elena, por Dios, marico”.

Finalmente, ella cede con un: “Bueno, sí, puede ser chévere. Va a ser chévere”, mientras él continúa convenciéndola.

Tras varios segundos de persuasión, Elena finalmente acepta la propuesta de acompañar al venezolano.

La productora acompañó el clip con una publicación donde anunció con entusiasmo: “Nuestra guerrera Elena Rose se une a Danny Ocean en su gira latinoamericana. ¡Podremos verlos juntos en Costa Rica el 11 de octubre!”.