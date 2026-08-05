Daniela Rojas vivió un final inesperado 

La atleta costarricense Daniela Rojas protagonizó uno de los momentos más inesperados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Lo que inicialmente parecía un cuarto lugar en la final de los 400 metros con vallas terminó convirtiéndose, horas después, en una histórica medalla de bronce para Costa Rica.

Rojas cruzó la meta con un tiempo de 56.10 segundos, ubicándose en la cuarta posición tras una carrera muy disputada. En ese momento, la nacional analizó su desempeño y reconoció que pequeños errores técnicos en el tramo final le costaron la posibilidad de subir al podio.

“Creo que eran rivales bastante fuertes, principalmente Diana, que era la única que llevaba cerca, como con la única que me podía ir midiendo. Cuando salí a la recta me dejé llevar un poco por la emoción de ver dónde iba y se me olvidó la técnica y la táctica de carrera. Eso me llevó a cometer ciertos errores. Hice muchos pasitos a la valla, me tuve que frenar y eso me costó mucha energía. Ahí fue donde me alcanzaron las otras dos chicas y al final hice cuarta”, explicó.

Sin embargo, cuando la costarricense atendía a los medios de comunicación, la historia dio un giro inesperado. Los jueces revisaron la prueba y aplicaron el reglamento de World Athletics, descalificando a la mexicana Yara Amador por una infracción técnica al superar una de las vallas.

La decisión modificó la clasificación oficial y permitió que Daniela ascendiera al tercer lugar, asegurando así la medalla de bronce.

“La verdad me tuvieron acá. Primero una chica me dijo que nos fuéramos para la premiación y yo le pregunté por qué, cuál premiación. Después me explicó que había una descalificación, pero que había que esperar el tiempo de la apelación. Estuve sentada como 20 minutos esperando, esperando, hasta que ya fue 100% oficial y me llevaron a la zona de premiación”, comentó con una sonrisa.

La competencia fue ganada por la panameña Gianna Woodruff, quien además impuso un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 53.98 segundos. La puertorriqueña Grace Claxton obtuvo la plata, mientras que Rojas completó el podio tras la modificación oficial de los resultados.

La medalla puso el broche de oro a una actuación sobresaliente de la vallista costarricense en Santo Domingo. Un día antes ya había dado muestras de su gran nivel al imponer un nuevo récord nacional en las semifinales con un tiempo de 55.15 segundos, mejorando en 52 centésimas su anterior marca de 55.67.

Con este resultado, Daniela Rojas no solo suma una valiosa presea para la delegación costarricense, sino que confirma el gran momento que atraviesa en su carrera deportiva.