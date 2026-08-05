Daniela Rojas se dejó el bronce en los 400 m vallas

La atleta costarricense Daniela Rojas terminó celebrando una medalla de bronce en los 400 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que las autoridades de la competencia modificaran la clasificación oficial tras la descalificación de dos rivales.

Inicialmente, la vallista nacional había finalizado en la cuarta posición con un tiempo de 56.10 segundos, quedándose a las puertas del podio. Sin embargo, horas después de la prueba, los jueces aplicaron el reglamento de World Athletics y eliminaron a la mexicana Yara Amador por infracciones técnicas en el paso de las vallas.

Con la exclusión de Amador, Daniela ascendió al tercer lugar de la clasificación oficial y se quedó con la medalla de bronce, convirtiéndose en una nueva alegría para la delegación costarricense.

La prueba femenina fue ganada por la panameña Gianna Woodruff, quien además estableció un récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe con un tiempo de 53.98 segundos. La puertorriqueña Grace Claxton conservó la medalla de plata, mientras que Rojas completó el podio tras la revisión de resultados.

La presea llega para coronar una actuación sobresaliente de la costarricense en Santo Domingo. En las semifinales había establecido un nuevo récord nacional con un tiempo de 55.15 segundos, mejorando en 52 centésimas su propia marca de 55.67.