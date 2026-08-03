Daniela Rojas rompe récord nacional y se instala en la final

La atleta costarricense Daniela Rojas clasificó a la gran final de los 400 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de imponer un nuevo récord nacional en la prueba.

En la jornada vespertina de este lunes, sobre la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, la vallista nacional completó una destacada actuación en la semifinal. Rojas finalizó en la segunda posición de su serie con un tiempo de 55.15 segundos, marca que le otorgó el pase a la final y estableció un nuevo récord nacional absoluto en los 400 metros con vallas.

El registro mejora en un segundo exacto su anterior récord nacional de 56.15 segundos, también en poder de la atleta, conseguido el 19 de julio de 2025 durante el Meeting de Madrid.

Con esta clasificación, Costa Rica contará con representación en ambas finales de los 400 metros con vallas. Daniela Rojas competirá por las medallas este martes a las 4:10 p. m. (hora de Costa Rica), diez minutos después de la final masculina en la que también estará presente el olímpico Gerald Drummond.